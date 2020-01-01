تحويل المبالغ مالية.. سرحان يحيل كتاب عويدات للسلطات السويسرية!

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أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، ألبرت سرحان، إلى السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بموضوع "طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا".



وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسرحان، فإنّ "طلب المساعدة القانونية يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و2 و3 منه".



وأشار البيان إلى أنّ "السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والإمتناع عن إستخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية إلا لأغراض هذا التحقيق".



وأضاف: "وقد تناول طلب المساعدة القضائية الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما اذا كان مشبوهاً أم لا، على أن يتم الإستماع الى الشهود عند الإقتضاء توضيحاً و تصويباً، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية والتي تم تحويل الأموال اليها تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها".