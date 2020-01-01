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405 حالات إنسانية ليلة رأس السنة.. والصليب الاحمر يستجيب

1
JANUARY
2020
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان اليوم، الاستجابة إلى 405 حالات إنسانية وتوفير 91 وحدة دم، خلال ليلة رأس السنة.

وقال: "ككل عام ومواكبة للاحتفالات بحلول العام الجديد وتلبية لنداءات الإغاثة الطارئة والفورية، وضع الصليب الأحمر اللبناني مراكز فرق الإسعاف والطوارىء وعددها 46 مركزا ثابتا وثلاثة مراكز موقتة وأربع غرف عمليات تنسيق واتصال، في حال الجهوزية التامة على معظم الأراضي، مدعمة بالمسعفين الذين بلغ عددهم ما يقارب 1000 مسعف ومسعفة وحوالى 200 سيارة إسعاف".

ولفت إلى أن "الفرق تلقت نداءات المواطنين على رقم الطوارىء 140، وبلغ عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها أو الاستجابة لها من الصليب الأحمر اللبناني من تاريخ 31-12-2019 الساعة 14,00 حتى صباح اليوم الاربعاء 1 كانون الثاني الساعة 8,00، ما مجموعه 405 حالات إنسانية منها 45 إصابة من حوادث السير (5 حالات جراء السكر) ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، 28 حال سكر وتقيؤ وإعياء، تسع حالات قلب، ست حالات إحياء قلبي رئوي، 181 مهمة طارئة متنوعة كنقل مرضى إلى المستشفيات، 89 مهمة إسعاف عادية، حال حروق واختناق واحدة و46 نداء ملغى".

وأشار إلى أن "عدد حوادث السير التي تبلغت بها عمليات الصليب الأحمر 31 حادثا، وقامت مراكز خدمات نقل الدم بتلبية الطلب على وحدات الدم وفق الطلبات الواردة من المستشفيات، ووفرت 91 وحدة دم".

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