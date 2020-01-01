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قوى الأمن تنشر المحصلة الأمنية لليلة رأس السنة

1
JANUARY
2020
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بعد انتهاء ليلة رأس السنة الميلادية، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي على مختلف الأراضي اللبنانية، لم يسجل اي حادث أمنى يذكر، ولم يسقط اي قتيل في حوادث السير، انما جُرح عدد من الأشخاص".

وفي بلاغ، أفادت قوى الأمن أنه "نتج عن حوادث إطلاق النار في الهواء اصابة 5 أشخاص، وذلك في القبة، الميناء، ساحة النور، أوتوستراد السيد هادي نصر الله والشويفات". مؤكدةً أنه "جرى تحديد هوية عدد من مطلقي النار وأوقفت 4 منهم".

وأكدت القوى الأمنية أن "الاستقصاءات مستمرة لتوقيف الاخرين".

وقالت: "إيماناً منّا بالدور الجوهري لكل مواطن بالحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه، فإننا ندعو المواطنين الى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة او فيديو...)، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقاً للقانون".

وللمناسبة، هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان العناصر المشاركة في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار (ضباط ورتباء وأفراد)، وذلك على الجهود التي بذلوها، والإجراءات الميدانية التي قاموا بها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية.

كما توجّه اللواء عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة.

وجددت قوى الأمن الداخلي تهنئتها اللبنانيين بحلول العام الجديد، متمنيةً لهم أن ينعموا بالاستقرار والامن والطمأنينة.

 

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