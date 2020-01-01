التمديد لمفتي طرابلس 5 أشهر

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بيروت ـ خلدون قواص-

أصدر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان قرارا قضى باستمرار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في منصبه لمدة تبدأ من 1/1/2020 وتنتهي بتاريخ 31/5/2020، وبانتهاء المدة المشار اليها اعلاه يتولى امين الفتوى في طرابلس مهام مفتي طرابلس لحين اجراء انتخابات مفتٍ اصيل.

من جهة اخرى، أعطى مفتي لبنان توجيهاته الى المديرية العامة للأوقاف الاسلامية بالمباشرة في إعداد لوائح الهيئة الناخبة بالسرعة القصوى لإجراء انتخابات لمفتي المناطق.

وكان حراكيو طرابلس تظاهروا أمام منزل الشعار طوال ايام الاسبوع هاتفين «ارحل ارحل يا شعار» بسبب أنشطة لم ترق لأهالي المدينة وزعمائها، إلا أن الضغوط السياسية أملت التمديد له 5 أشهر بدلا من سنة كاملة، كما درجت العادة.