تركيا: الجيش السوري يخرق وقف إطلاق النار لكن انسحابنا من إدلب غير وارد

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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تنوي سحب قواتها من محافظة إدلب شمال شرق سوريا، متهما السلطات السورية بانتهاك نظام وقف الأعمال القتالية في المنطقة.

وقال أكار، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "NTV" التركية، امس، إن "النظام السوري انتهك وقف إطلاق النار في إدلب"، داعيا روسيا إلى "استخدام نفوذها" من أجل وضع حد لهذه العمليات.

وشدد وزير الدفاع التركي، متطرقا إلى احتمال تصعيد عسكري بين الجيش السوري والقوات التركية المنتشرة في المنطقة: "انسحابنا من إدلب غير وارد".

وتشهد محافظة إدلب تصعيدا ميدانيا جديدا بعد أن شنت الفصائل المسلحة المتمركزة في المنطقة بقيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" المكون بالدرجة الأولى من عناصر "جبهة النصرة"، هجمات واسعة عدة على مواقع للقوات الحكومية التي أطلقت، بعد صد تلك الاعتداءات، عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية من تحرير نحو 320 كيلومترا مربعا.