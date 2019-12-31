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كان عام ..

31
DECEMBER
2019
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دولياً، كان عام قتل متطرف يميني خمسين شخصاً في مسجدين في نيوزيلندا، وعام هجمات الفصح التي أسفرت عن مقتل مئتين وخمسين شخصاً في كولومبو، وعام احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس... وكان أيضاً عام السترات الصفراء في فرنسا، والاحتجاجات الضخمة في هونغ كونغ، وإجراءات العزل غير المسبوقة في حق رئيس أميركي في الولايات المتحدة.

 

إقليمياً، كان عام التصعيد الأميركي-الإيراني، وعام مقتل ابي بكر البغدادي، وعام الانسحاب الأميركي غير المتوقع من سوريا، وعام الهجوم التركي على الأكراد، وعام التحركات الاحتجاجية في العراق وايران.

 

أما لبنانياً، فكان عام الحراك او الانتفاضة او الثورة ثم الاستقالة، لكنه كان ايضاً عام المؤسسات والاستشارات والتكليف، على أمل أن يكون التأليف قريباً، والأهم: النجاح في التصدي للأزمة والسير بالخطط والمشاريع.

 

كان عام الفشل في استعادة الثقة، وعدم القدرة على التمييز بين الصالح والطالح، لكنه كان أيضاً عام شعب حي، هبَّ للدفاع عن كرامته، ولو ارتُكبت بعض الأخطاء.

 

كان عام تسليط الضوء على تقصير القضاء، لكنه كان أيضاً عام جرأة بعض القضاة، وعام التوقيفات النوعية، وعام الاجراءات الحاسمة في حق المعتدين المعنويين على هيبة القضاء، ولو كانوا من النواب.

 

كان عام الأزمات السياسية، رفضاً للتوازن المستعاد، لكنه كان أيضاً عام تكريس الميثاق.

 

كان عام التدهور الاقتصادي، لكنه كان أيضاً عام الانطلاق الجدي لمسار استخراج النفط والغاز، وعام الادراك بأن تحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج لم يعد مجرد خيار.

 

كان عام القلق المالي، على وقع عقوبات خارجية وخفض للتصنيف، لكنه كان أيضاً عام الاجراءات التي حالت دون الانهيار، على أمل الخروج القريب من الأزمة، لأنَّ "ما نفعله اليوم هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، كما قال رئيس الجمهورية.

 

كان عام الوعود الحكومية تحت شعار "إلى العمل"، الذي سرعان ما تحول "إلى الفشل"، لكنه كان أيضاً عام الانشطار الواضح بين أنصار الميثاق والإصلاح، وجماعة المحميات السياسية، والكانتونات الطائفية والمذهبية في الوزارات والادارات.

 

كان عام الأزمات المفتعلة، ولاسيما في ملف المحروقات، لكنه كان أيضاً عام كسر الاحتكار، ولو جزئياً.

 

كان عام التلكؤ عن معالجة أزمة النزوح، لكنه كان أيضاً عام الاقتناع العام بأن لبنان لم يعد قادراً على التحمل، حتى ولو اقتضى الأمر كسراً للمحظور، وتوجهاً للقاء المسؤولين السوريين، تسهيلاً للعودة وفتحاً للمعابر على الحدود.

 

كان عام الخيبات والشائعات، لكنه كان أيضاً عام الحقيقة والأمل... كان عام الـ FAKE NEWS بامتياز، لكنه كان ايضاً عام الاصرار على قول الحقيقة مهما كانت صعبة، لأن العناد في الحق وحده يضع حداً لوقاحة الكذب.

 

عناد، طبع هذا العام مسيرة الـ ،OTV ولاسيما منذ السابع عشر من تشرين الأول. عناد، نتوقف معه في مستهل النشرة الاخيرة لعام 2019، على امل ان يحمل عام 2020 معه وضع حد نهائي لوقاحة الكذب.

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