اللواء عثمان: اليوم مهمتنا السهر على أمن الناس

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أشرف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على اطلاق الدوريات الامنية بمناسبة ليلة راس السنة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن ضبيه.



وتوجّه لرجال قوى الامن الداخلي قائلاً: لقد أثبتّم كالعادة جدارتكم في تحمّل المسؤوليات وكفاءتكم في الأداء، والتزامكم بالأوامر والقانون. مسؤولياتكم كبيرة وأنتم أهل لها، استمروا بهذه الروحيّة ونحن إلى جانبكم دائماً للدفاع عن حقوقكم وحقوق عائلاتكم في ظل الأوضاع الإقتصاديّة التي يمر بها وطننا.



وأضاف: اليوم مهمتنا السهر على أمن الناس، فهم من حقّهم أن يحتفلوا بالأعياد كما هو من حقّهم التعبير عن الرأي ونحن مسؤولياتنا واحدة في جميع الظروف، وواجباتنا خدمة الوطن والمواطنين."