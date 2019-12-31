بعد الزحمة في مصلحة تسجيل السيارات لاستيفاء رسوم اللوحات المميزة... هذا ما طلبته الحسن من هيئة ادارة السير

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن البيان الاتي:



"بعد الازدحام الذي شهدته مصلحة تسجيل السيارات والضغط على النظام المعلوماتي لاستيفاء الرسوم السنوية على اللوحات المميزة، وجهت وزيرة الداخلية والبلديات كتابا الى هيئة ادارة السير والاليات طلبت بموجبه التريث في استيفاء الغرامات المترتبة عن عدم دفع هذه الرسوم ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي في 31/12/2019، وذلك بانتظار اقرار قانون موازنة العام 2020 والذي يتضمن نصاً يعفي من الغرامات المشار اليها اعلاه".