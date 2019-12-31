هكذا سيستقبل عام 2020 اللبنانيين

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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس الاربعاء غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وتكون بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي بارد وماطر.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تتساقط أمطار متفرقة تنحسر مساء.

الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتكون بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية ويبقى احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتحول الطقس تدريجيا خلال الليل الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي والذي يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبالتالي يصبح الطقس صباح يوم الجمعة ماطرا وبغزارة أحيانا ويكون مترافقا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل غدا من 13 إلى 20 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 14 درجة وفي الداخل من 6 إلى 12 درجة.

– الرياح السطحية جنوبية – غربية، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.

– الانقشاع متوسط إجمالا، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 %.

– البحر مائج، حرارة سطح الماء 19 درجة.

– الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,43، ساعة غروب الشمس: 16,39.