مؤسسة مخزومي: تعزيز قدرات مئات الشباب... لبناء غدٍ أفضل

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على مشارف نهاية العام 2019، اختتمت مؤسسة مخزومي فعاليات عدد من البرامج التدريبية لتمكين الشباب والشابات وتعزيز فرصهم للحصول على وظائف، إذ أقامت المؤسسة عدداً من الدورات التدريبية المجّانيّة على مدار العام، بالتعاون مع منظّمات دولية مثل AVSI و CEVSI، GIZ، DFAT، Save The Children، و Near East، بهدف مساعدة الشباب والشابات في ظل الظروف التي يشهدها لبنان، وذلك بناءً على مناهج منبثقة عن القطاع الخاص وحاجات سوق العمل.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورات المجّانية 967 متدرّب، تلقوا دورات مختلفة في مجالات المهارات الوظيفية، مهارات الحياة، أعمال البناء والدهان والتبليط، المحاسبة، اللحام، اختصاصي كهرباء منازل، خياطة وتطريز، العناية بالمسنين، تصليح الهواتف، وتصفيف الشعر والماكياج. وتوّزع المتدربون على مختلف المناطق اللبنانية، بدءاً من العاصمة بيروت، مروراً بمناطق بعلبك الهرمل، البقاع، طرابلس، عكّار وصولاً إلى جبل لبنان.

الجدير ذكره أن التدريبات لم تشمل فقط الشباب والشابات، بل شملت عشرات الأساتذة – تدريب للمدربين- ليصبحوا بدورهم مدرّبين متخصصين.



يهدف هذا التدريب المهني إلى مساعدة الشباب والشابات على تحديد المسار الوظيفي الذي يجب اختياره، وتزويدهم بالخبرة العملية والمهارات الفنية في المجالات المذكورة، لتكون مهنتهم المستقبلية أداة يبنون بها مستقبلهم بشكل أفضل.