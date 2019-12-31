كيف غادر كارلوس غصن اليابان وهل تم تهريبه بواسطة صندوق؟

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وصل الرئيس الاسبق لمجلس ادارة مجموعة رينو نيسان كارلوس غصن مساء أمس الى بيروت .

وبحسب المعلومات، فان كارلوس غصن غادر اليابان بطريقة غير شرعية،وسط شكوك في الروايات الموجودة لجهة أنه تم تهريبه بواسطة صندوق أو أنه قد استقل الطائرة الخاصة من اليابان.فالإجراءات الأمنية في اليابان برا وبحرا وجوا تحول دون هكذا عمليات.فهل يعقل أن يكون وصل إلى تركيا بصندوق؟

واشارت المعلومات الى أن كارلوس غصن كان في إقامة جبرية في طوكيو ولكن كان مسموح له التنقل فيها . وأفاد أحد أصدقائه الذي شاهده للمرة الأخيرة منذ عشرة أيام بأنه كان يعيش حالة خوف وشك دائم وكان يخشى فتح ملفات جديدة ويسعى للمحاكمة في أيلول المقبل ولم يكن يستخدم سوى هاتف واحد وكمبيوتر واحد سلمتهما له السلطات.

وقد سألت السلطات اليابانية ، بحسب المعلومات، وكلاء غصن عن عملية مغادرته فنفوا علمهم بأي تفصيل.

وتسأل وسائل الإعلام اليابانية عن كيفية دخوله إلى لبنان متحدثة عن إمكان حصول أزمة بين البلدين بسبب هذه القضية.

وكانت شركة نيسان قد أقالت غصن، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.

وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.