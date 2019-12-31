هكذا تم وصول كارلوس غصن إلى بيروت؟

A + A -

وصل إلى بيروت أمس، رئيس مجلس إدارة شركة «نيسان» كارلوس غصن، بعد قضائه أربعة أشهر في سجن ياباني، على خلفية اتهامه باختلاس أموال وسوء الأمانة في شركة السيارات الشهيرة.

ونقلت وكالة «اي بي» عن الإعلامي ريكاردو كرم تأكيده أن «غصن في منزله»، من دون تقديم معلومات إضافية. ولم تستطع الوكالة التأكد كيف تمكن غصن من مغادرة اليابان، إذ إنه تحت رقابة مشددة بانتظار محاكمته في نيسان المقبل، بعد إطلاق سراحه بكفالة ذات شروط قاسية.

وعلمت «الأخبار» انه وصل إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، من اسطنبول، وانه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي. وفيما قالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن غصن جرى تهريبه بعملية استخبارية من اليابان، بواسطة شركة امنية خاصة، نقلت محطة «أم تي في» عن السفير الياباني في بيروت أن «لا معطيات لديّ من الحكومة اليابانية عن هروب كارلوس غصن. وفوجئت بما قيل في الإعلام عن عملية أمنية غربية أدّت الى تهريبه»، مستبعداً هذه الرواية.