"الحراك": من يراهن على طمس الثورة عليه أن يعيد حساباته

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عبّر ممثلو مجموعات أساسية في الثورة لـ"نداء الوطن" عن أنّ "الشارع أعطى فرصة كبيرة ليرى شكل الحكومة والأسماء التي تضمها التشكيلة الوزارية لكنّ لعبة استنزاف الوقت لن تكون في صالح الرئيس المكلف"، ولفتوا الانتباه إلى أنّ "المماطلة في التأليف إنما تعكس حجم التدخل السياسي في عملية تشكيل الحكومة وتجسّد استمرار ذهنية المحاصصة لدى أهل السلطة وكأنّ البلد لم يشهد أي ثورة"، مؤكدين في المقابل أنّ "من يراهن على طمس الثورة عليه أن يعيد حساباته لأنّها لا تزال تنبض والشارع يستعد للخروج من جديد في حال لم تُقدّم تشكيلة اختصاصيين ترضي طموحاته".