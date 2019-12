عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2019

A + A -

اللواء: ملهاة الحلفاء: باسيل يُعيق الولادة.. والثنائي يُزيل الإعتراضات!

خليل يؤكِّد نقل الأموال إلى الخارج.. وسلامة لدفع التحويلات الوافدة بعملة التحويل

البناء: إجماع وطني وديني وشعبي وسياسي في العراق على رفض العدوان ودعم الحشد الشعبي سجال حكومي أميركي عراقي يطرح مستقبل بقاء الأميركيين… والحشد: الردّ آتٍ توزير السابقين لم يُحسَم… والمستقبل يقطع الطرقات… ولجنة الاتصالات و”تمديد” شقير

النهار: لبنان يودّع 2019 سنة التحوّلات الكبرى









الجمهورية: محاصصة حكومية مقنعة



نداء الوطن: حكومة دياب... "نتش ونهش وقضم وهضم"

2020... عام إدارة التفليسة



الديار: مصدر سني: الحكومة عرجاء من دوننا والمظاهرات بعد خطب الجمعة

حسم 80% من تأليف الحكومة والخلاف حول إشراك سياسيين في الوزارات السياديّة

دياب يرفض طلب عون لتوزير باسيل والوضع دقيق بشأن قمع المتظاهرين

the daily star: Ghosn says in Lebanon, having 'escaped injustice'

l'oreint le jour: Carlos Ghosn de retour au Liban