أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2019

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اللواء: أسرار

همس

تداول فريق في مقر رئاسي بالسير الذاتية لضابطين متقاعدين، لوزارة الداخلية، دون الحصول على قبول!



غمز

يستعد تيّار سياسي وازن لإجراء مراجعة ذاتية عامة مع الكوادر العليا والوسطى تشمل التسوية الرئاسية وما تلاها!



لغز

شوهدت مجموعات لبنانية اغترابية بكثرة جاءت إلى لبنان لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة..



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنية بقطاع الاتصالات أن نجاح وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة بتمديد عقود الشركات المشغّلة وفرضه كأمر واقع لايمكن أن يتم دون تغطية سياسية على طريقة التغاضي يحظى بقبول ضمني من القوى الفاعلة، خصوصاً أن بيد هذه القوى أدوات قانونية وسياسية لمنع التمديد إنشاءت.

كواليس

أكدت مصادر عراقية أن القرار بردّ الحشد الشعبي على الغارات الأميركية محسوم، وأن الوقت الفاصل عن عمليات الردّ سيكون ضرورياً لتثمير العدوان في تظهير موقف عراقي موحّد ضد الاحتلال الأميركي وفي تحضير عملياتي لردّ بحجم العدوان.

الجمهورية: أسرر



منعاً لتجدُّد الإشكالات

نُقل عن مرجع غير مدني إبلاغه أكثر من مسؤول بضرورة إسناد حقيبة وزارية حساسة الى شخصية تفهم طبيعة عمل الوزارة منعاً لتجدُّد الإشكالات مع الوزير السابق.

ملفات مالية مطروحة

نفى مرجع أمني أن يكون معنياً بالملفات المالية المطروحة وعبّر عن إستيائه من محاولات زجّه في المعالجات الجارية لهذا الملف.

مهمة كبيرة مع الأميركيين

تتداول أوساط حزب كبير أن هناك علامات استفهام حول علاقة شخصية مكلفة بمهمة كبيرة مع الأميركيين.