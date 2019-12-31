living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 31 كانون الأول 2019

31
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

همس
تداول فريق في مقر رئاسي بالسير الذاتية لضابطين متقاعدين، لوزارة الداخلية، دون الحصول على قبول!


غمز
يستعد تيّار سياسي وازن لإجراء مراجعة ذاتية عامة مع الكوادر العليا والوسطى تشمل التسوية الرئاسية وما تلاها!


لغز
شوهدت مجموعات لبنانية اغترابية بكثرة جاءت إلى لبنان لقضاء عطلتي الميلاد ورأس السنة..

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر معنية بقطاع الاتصالات أن نجاح وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة بتمديد عقود الشركات المشغّلة وفرضه كأمر واقع لايمكن أن يتم دون تغطية سياسية على طريقة التغاضي يحظى بقبول ضمني من القوى الفاعلة، خصوصاً أن بيد هذه القوى أدوات قانونية وسياسية لمنع التمديد إنشاءت.

 

كواليس

أكدت مصادر عراقية أن القرار بردّ الحشد الشعبي على الغارات الأميركية محسوم، وأن الوقت الفاصل عن عمليات الردّ سيكون ضرورياً لتثمير العدوان في تظهير موقف عراقي موحّد ضد الاحتلال الأميركي وفي تحضير عملياتي لردّ بحجم العدوان.

 

 

 

الجمهورية: أسرر


منعاً لتجدُّد الإشكالات

نُقل عن مرجع غير مدني إبلاغه أكثر من مسؤول بضرورة إسناد حقيبة وزارية حساسة الى شخصية تفهم طبيعة عمل الوزارة منعاً لتجدُّد الإشكالات مع الوزير السابق.

 

ملفات مالية مطروحة

نفى مرجع أمني أن يكون معنياً بالملفات المالية المطروحة وعبّر عن إستيائه من محاولات زجّه في المعالجات الجارية لهذا الملف.

 

مهمة كبيرة مع الأميركيين

تتداول أوساط حزب كبير أن هناك علامات استفهام حول علاقة شخصية مكلفة بمهمة كبيرة مع الأميركيين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout