القاضي رزق استجوب مدير عام هيئة إدارة السير و يستكمل التحقيق غدا مع عدد من الموظفين

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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق على مدى ثلاث ساعات، مدير عام هيئة ادارة السير المهندسة هدى سلوم، في الدعاوى الثلاث الجديدة التي رفعتها ضدها النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم الرشوة والاثراء غير المشروع، بحضور وكيلها المحامي مروان ضاهر.

وقد نفت سلوم جميع التهم الموجهة اليها واعتبرتها اتهامات واخبار مفبركة، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي رزق استكمال التحقيق غدا مع عدد من الموظفين في إدارة شؤون السير بينهم موقوفون، وفي نهاية التحقيق يتخذ القرار المناسب بشأن توقيف سلوم ورفاقها .