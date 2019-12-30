غسان عطالله: قريباً ستكون حكومة للبنان بوجوه اختصاصيين

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نشر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" صورة تجمعه مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد خلال زيارتهما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري.



وعلق على الصورة بالقول: "تشرفت اليوم مع الوزير حسن مراد بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون حيث كانت مناسبة للبحث بآخر التطورات السياسية".



وأضاف، "قريباً ستكون حكومة للبنان بوجوه اختصاصيين كفوئين يعطون انطباعاً داخلياً وخارجياً ممتازاً، والمطلوب اعطاؤها فرصة للعمل والنجاح".