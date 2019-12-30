الحسن أوعزت الى القادة الامنيين التشدّد في تطبيق الاجراءات ليلة رأس السنة

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ترأست وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن بعد ظهر اليوم، إجتماعا أمنيا اطلعت خلاله على التدابير والإجراءات الامنية المتخذة لمناسبة عيد رأس السنة.



وحضر الاجتماع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي، قائد القوى السيارة العميد جهاد الحويك، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العام لقوى الامن الداخلي العقيد جان عواد، مستشار الوزيرة الحسن العميد فارس فارس وامين سر مجلس الامن المركزي العقيد سامي ناصيف.



واستمعت الوزيرة الحسن من القادة الامنيين الى شرح حول التدابير التي تتخذها القطعات العملانية في قوى الامن، وأوعزت اليهم بضرورة التشدد في تطبيق هذه الاجراءات حفاظا على سلامة المواطنين وامنهم.