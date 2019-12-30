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بعد 24 ساعة... الدفاع المدني ينتهي من عمليات الإطفاء والتبريد داخل معمل "الشيبس" بالصرفند

30
DECEMBER
2019
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تمكنت عناصر من الدفاع المدني وبمشاركة عناصر من فوج اطفاء مدينة صيدا، وبعد استمرار عمليات الإطفاء منذ الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ امس الواقع في ٢٩/١٢/٢٠١٩ وحتى الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٣٠/١٢/٢٠١٩، من اخماد الحريق الكبير الذي اندلع داخل مستودعين تابعين لمعمل الرينغو المتخصص في صناعة رقائق البطاطا المقلية ومشتقاتها في البابلية-الصرفند.

 

وقد بذلت العناصر جهوداً جبارة الى ان تمكنت من محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى المعمل وخزانات الوقود التي تحتوي على ١٥٠ الف ليتراً من مادة المازوت.

 

ونفذت العناصر المهام الموكلة اليها وسط ظروف صعبة نظراً لاحتواء المصنع على الزيوت النباتية وغيرها من المواد السريعة الاشتعال. واستعانت بجرافات تابعة للبلدية للمساهمة في نثر الرمل لامتصاص الزيوت وعزل المواد المشتعلة.

 

وقد اخلت الموقع بعد مرور ٢٤ ساعة على مباشرتها بالعمل عندما تأكدوا من إخماد النيران بشكل تام.

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