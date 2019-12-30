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هذا ما كشفه فريد البستاني عن آخر التطورات المتعلقة بالمستشفى الحكومي في دير القمر

30
DECEMBER
2019
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أهلي في الشوف.
نحن على عتبة العام الجديد لا بد من وضع أهلنا في الشوف عما آل إليه موضوع استكمال بناء وتجهيز المستشفى الحكومي في دير القمر.


لقد قمنا بكل الاتصالات والأعمال الضروروية مع وزارة الصحة من جهة، ومع مجلس الإنماء والإعمار من جهة ثانية والتي نتج عنها وضع دراسة الجدوى الاقتصادية والانتهاء من كل المعاملات الإدارية المتعلقة بالمستشفى والتي تمت الموافقة عليها، سلك الملف طريقه للتنفيذ الفعلي، وذلك بعد أن أجرينا التعديلات التي تتلاءم مع المتطلبات التقنية الحديثة لبناء المستشفيات، ولم يبق منه إلا الشق المتعلق بتمويل المشروع. وقد قمنا بإجراء مباحثات مع الدولة الإيطالية ممثلة بالسفارة الإيطالية في بيروت ووضعنا في أيديها كامل ملف مستشفى دير القمر الحكومي.


واليوم فإن الدولة الإيطالية بواسطة بعثتها الدبلوماسية في بيروت التي كانت قد أبدت الرغبة بالتمويل، هي بصدد وضع البروتوكول النهائي ليصار إلى توقيعه ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية لبناء وتجهيز مستشفى دير القمر الحكومي، ومن المنتظر توقيعه عما قريب ليكون أكبر وأهم هدية للشوفيين بصورة عامة وأهالي دير القمر والمحيط بصورة خاصة، وذلك نظراً لأهمية هذا المستشفى من عدة نواح أهمها :

أولاً من الناحية الصحية والاستشفائية والطب الوقائي لأهالي الشوف الأوسط وسكان البلدات المحيطة بدير القمر، لا سيما منهم أصحاب الدخل المحدود وأولئك الذين لا قدرة لهم على تحمل نفقات الطبابة والاستشفاء.


ثانياً من الناحية الاقتصادية إذ إن المستشفى سيخلق فرص عمل كثيرة لأبناء المنطقة مما يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية ويساهم في تجذير الأهالي في أرضهم وبلداتهم.


ثالثاً من ناحية التفاعل الاجتماعي بين مختلف ابناء الشوف، لما لأهمية الدور الذي دأبت على لعبه بلدة دير القمر كمركز للتقارب والتفاعل والعيش الواحد، وإن وجود المستشفى الحكومي في دير القمر من شأنه تعزيز وتوسيع هذا الدور ليشمل معظم قرى وبلدات القضاء.


إن عملنا سيبقى دائماً وابداً بحت إنمائي لكي ينعم الشوف والشوفيين بكل ما من شانه تثبيت العائدين وتمكين القاطنين من البقاء في أرضهم والتفاعل مع محيطهم ليبقى الشوف منارة وعنواناً للعيش الواحد.

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