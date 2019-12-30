تسجيل صوتي مسرّب لوزير الصحّة

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال د. جميل جبق البيان التالي:

"انتشر في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي للوزير الدكتور جميل جبق وهو عبارة عن اتصال هاتفي مع الشيخ محمد المصري.

يهم المكتب الإعلامي لوزير الصحة أن يؤكد أن التسريب الصوتي هو جزء من اتصال هاتفي دام اكثر من خمس وعشرين دقيقة، وأن الوزير الدكتور جميل جبق لم يبادر للاتصال بأي جهة أمنية في موضوع مستشفى رياق ولا دخل له في هذا الشأن لا من قريب أو بعيد.

كما أن الدكتور جبق التقى برئيس مجلس الإدارة في المستشفى الدكتور محمد عبد الله الذي انكر الحادثة اصلا ولم ينسب للوزير أي فعل في اي جلسة مع الشيخ محمد المصري.

وبناء عليه، نؤكد ان القضية في يد القضاء اللبناني والاخوة الخيرين في المنطقة ولا شأن لوزير الصحة بذلك".