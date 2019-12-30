مذكرة ادارية لبطيش.. وهذا ما جاء فيها؟

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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، مذكرة إدارية طلب فيها من المديرية العامة في الوزارة، ومن لجنة مراقبة هيئات الضمان، التفاوض مع مالكي الاقسام في الابنية التي يشغلونها بهدف تخفيض بدلات الايجار بشكل يتناسب مع اوضاع المالية العامة، ويتماشى مع التخفيض الذي طرأ على بدلات الايجار بشكل عام في لبنان، ووضع تقرير بهذا الخصوص ورفعه الى مجلس الخدمة المدنية، في خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهم هذه المذكرة. وقد استند بطيش الى التعميم رقم 37/2019 تاريخ 3 كانون الاول 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، في هذا الخصوص.