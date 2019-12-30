كيف سيكون طقس ليلة رأس السنة؟

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أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن "منخفضًا جويًا يتمركز حاليًا غرب قبرص ويؤثر على لبنان بطقس بارد غير مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة مع أمطار متفرقة مع ثلوج على الجبال.

وتوقعت بأن تكون اجواء طقس اليوم الاثنين غير مستقرة وغائمة وممطرة وتتساقط ثلوج متفرقة على ١٣٠٠م إلى ١٤٠٠م، والحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٧ درجة فيما بقاعا تسجل بين ٢ و ١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٥ و ١١ درجة.

اما يوم الثلاثاء، فتوقعت ان يكون "الطقس ممطر احيانا وثلوج خفيفة ١٤٠٠م إلى ١٥٠٠م ويضعف احتمال الأمطار مساءً، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة".

واشارت الدائرة الى أن "الأربعاء سيكون الطقس ماطرًا احيانا مع تساقط ثلوج خفيفة على ١٤٠٠م الى ١٥٠٠م".