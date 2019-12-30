بالصور - افتتاح مسرحية " AlICE IN WONDERLAND " في كازينو لبنان: الوان الحياة بابهى حلاها

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افتتحت مسرحية AlICE IN WONDERLAND على مسرح كازينو لبنان، ، ويستمر عرض هذا العمل الفني المقتبس من القصة الخيالية التي كتبها "لويس كارول" والممتد على مدى ساعة ونصف الساعة، حتى 4 كانون الثاني المقبل.



و المسرحية غنائية استعراضية و الملفت انها تجمع ايضا افضل عروض السيرك البهلوانية المذهلة و المضحكة.

على مدى ساعة و نصف تتواصل اللوحات المنوعة التي تحاكي القصة الشهيرة و تتميز بالالوان الرائعة التي تشبع العين و الحواس كافة.

نجح كازينو لبنان في خياره فالمسرحية متكاملة نصا و مضمونا و اخراجا و تقنيات مسرحية و صحيح انها موجهة للاطفال و الاولاد انما هي ايضا تعجب الاهل و الكبار نظرا لجودتها