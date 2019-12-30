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حزب الله دان العدوان الاميركي على العراق: اعتداء سافر يستهدف ضرب عناصر القوة القادرة في مواجهة داعش

30
DECEMBER
2019
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دان حزب الله بشدة "العدوان الأميركي الوحشي والغادر على مواقع كتائب حزب الله في العراق"، واعتبره "اعتداء سافرا على سيادة العراق وأمنه واستقراره وعلى الشعب العراقي بكامل مكوناته، لا سيما الحشد الشعبي الذي كانت له اليد الطولى في مواجهة الإرهاب التكفيري وإلحاق الهزيمة به وملاحقة فلوله".

وأضاف الحزب في بيان: "هذا العدوان يؤكد مجددا أن الإدارة الأميركية تريد أن تضرب عناصر القوة الكامنة في الشعب العراقي والقادرة على مواجهة داعش وقوى التطرف والإجرام، الذين دعمتهم الإدارة الأميركية على أكثر من صعيد ولا يزالون ضمن مخططاتها وأدواتها الخبيثة في المنطقة، كما أنها تكشف عن وجهها السافر باعتبارها عدوا للعراق ومصالح العراقيين وتطلعهم إلى الحرية والسيادة الحقيقية والمستقبل الآمن".

وتابع البيان: "نسأل الله عز وجل للشهداء الرحمة وعلو الدرجات وللجرحى الشفاء العاجل ولعوائل الشهداء الصبر وللشعب العراقي العزيز النصر المؤزر، ونتقدم من إخواننا الأعزاء في كتائب حزب الله بأحر العزاء، ولا بد أن الذين اتخذوا قرار الاعتداء الإجرامي سيكتشفون قريبا حماقة هذا القرار ونتائجه وتداعياته".

 

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