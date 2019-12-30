اليكم حال الطرقات اليوم

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كشفت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها على تويتر، خارطة الطرقات السالكة والمقطوعة بفعل المنخفض الجوي الذي يسيطر على طقس لبنان.
وذكرت أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
- عيناتا الارز
- تنورين حدث - الجبة اللقلوق
- كفردبيان حدث بعلبك
- افقا العاقورة - المنيطرة حدث بعلبك
- جرد مربين الهرمل
- معاصر الشوف كفريا
أما الطرقات السالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية فهي:
- ترشيش زحلة
- طريق فاريا صعدوداً باتجاه كفردبيان
- طريق اللقلوق
- طريق شبعا - عين عطا - راشيا الوادي
إشارة الى أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات.