اليكم حال الطرقات اليوم

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كشفت غرفة التحكم المروري، عبر حسابها على تويتر، خارطة الطرقات السالكة والمقطوعة بفعل المنخفض الجوي الذي يسيطر على طقس لبنان.

وذكرت أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

- عيناتا الارز

- تنورين حدث - الجبة اللقلوق

- كفردبيان حدث بعلبك

- افقا العاقورة - المنيطرة حدث بعلبك

- جرد مربين الهرمل

- معاصر الشوف كفريا

أما الطرقات السالكة للمركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية فهي:

- ترشيش زحلة

- طريق فاريا صعدوداً باتجاه كفردبيان

- طريق اللقلوق

- طريق شبعا - عين عطا - راشيا الوادي

إشارة الى أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام كل المركبات.