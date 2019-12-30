يازجي استقبل مطران عمان وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الارثوذكسية

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استقبل غبطة البطريرك يوحنا العاشر بتاريخ 28 كانون الأول 2019 في الدار البطريركية في دمشق صاحب السيادة مطران عمان المتروبوليت خريستوفوروس موفداً من غبطة بطريرك أورشليم ثيوفيلوس الثالث وقد سلّمه رسالة بشأن عقد اجتماع لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في عمان بهدف "الحفاظ على الوحدة الأرثوذكسية" التي تصدعت بسبب الأزمة الأوكرانية.

وفي هذا الصدد أكد البطريرك يوحنا العاشر موقف الكنيسة الأنطاكية الثابت الذي أعلنه المجمع الأنطاكي المقدس، والداعي الى ضرورة عقد اجتماع ΣΥΝΑΞΗ)) لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية المحليّة، تشارك فيه جميع الكنائس الأرثوذكسية لمعالجة الشؤون الأرثوذكسيّة.