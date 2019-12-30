لقاء بين الرئيس عون ودياب في الساعات المقبلة؟

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مع اكتمال اتصالات الرئيس المكلف حسان دياب، ينتظر أن يقوم بزيارة جديدة الى القصر الجمهوري للقاء الرئيس ميشال عون.

وقالت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ«الجمهورية»: انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر عودة الرئيس المكلف اليه في الساعات المقبلة، من اجل تقويم نتائج الإتصالات التي اجراها مع الثنائي الشيعي وقيادات حزبية مختلفة.

ولفتت المصادر الى انّ التفاهم على هيكلية الحكومة الجديدة لا يكفي للاعلان عنها كاملة، فهناك بعض الإتصالات الجارية لحسم بعض الأسماء في التركيبة الجديدة بعدما دُعي البعض الى استبعاد وزراء سابقين منها من دون جدوى، حسب ما تبلغت المراجع المعنية في بداية عطلة نهاية الاسبوع، وحتى الآن ليس في الامكان الحديث عن تقدم في المشاورات الجارية حول هذا الشأن.