عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الأول 2019

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البناء: تصعيد أميركي على الحدود السورية العراقية باستهداف الحشد الشعبي… ودعوات لرحيل الاحتلال قادة المقاومة يَعِدُون الأميركيين بردٍّ مؤلم… وتضامن شعبي سياسي بوجه الأميركي فشل دعوات ملء الساحات في الأحد الثاني… ولا زال هناك شهر من مهلة ولادة الحكومة







الأخبار: العراق: اسرائيل تضرب بيد أميركية

صواريخ فاسدة للجيش!

ضغوط الحريري تؤخّر تأليف الحكومة





اللواء: «مواصفات وردية» تصطدم «بالثنائي».. والوقت لا يخدم الرئيس المكلّف!

الإحتجاجات تطوِّق منزل دياب .. وانطلاق التحقيق القضائي بالمليارات المهرَّبة

النهار: استعادة الأموال المهربة : مزايدات بلا نتيجة



الديار: رأس الكنيسة المارونيّة البطريرك الراعي يُطلق صرخة مُعارضة ضدّ اسلوب المسؤولين :

كم من المسؤولين مُولعون ويرفضون التداول ويلجؤون للقتل المعنوي والحسّي

إن الثورة الوطنيّة تستحق إعطاءها حقها بدل حرمان الشباب والصبايا حقوقهم

الجمهورية: "المستقبل": لا حكومة يرفضها السنة

نداء الوطن: "الاشتراكي" على موقفه: لن نشارك في الحكومة

"حزب الله" يحذّر... حسّان دياب أو الفوضى!

the daily star: Diab struggles to overcome hurdles







l'orient le jour: Gouvernement : Les obstacles s’accumulent