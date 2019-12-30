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أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 كانون الأول 2019

30
DECEMBER
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت مصادر في الحشد الشعبي في العراق أن تتطوّر المواجهات العسكرية بين الحشد والقوات الأميركية وأن تفتح الباب لرسم مستقبل جديد للتوازنات السياسية والعسكرية في العراق والمنطقة. وقالت المصادر إن الغارات الأميركية في القائم ستلقى رداً بحجم مناسب وسيكون من الصعب على الأميركيين تجاهل الردّ على الردّ.

 

خفايا

قالت مصادر على صلة بمفاوضات تأليف الحكومة الجديدة إن بعض التشكيلات المتداولة يقف وراءها بعض المستوزرين الذين يضعون أسماء بعض المرشحين الجديين لدخول الحكومة ويضيفون إليهم بعض الأسماء من مخيلتهم ليتسنى وضع أسمائهم ضمنها، وقالت إن أي فحص للتشكيلات المسرّبة يكشف عدم صحتها لجهة مراعاة التوازنات بين الحقائب والطوائف ويكشف اختلافها ببعض الأسماء التي تظهر صنّاعها.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
انتقد مرجع كبير وجود أسماء مجموعة من الإعلاميين في البروفة الأولى لتشكيلة الرئيس المكلف، وقال لمحدثه: المطلوب تشكيل حكومة أم إختيار أعضاء للمجلس الوطني للإعلام!


غمز
اعتبرت أوساط قريبة من الرئيس المكلف أن تمسك الوزير جبران باسيل بإعادة توزير سليم جريصاتي وندى بستاني سيؤدي إلى عودة ربع الحكومة المستقيلة في التشكيلة الجديدة!


لغز
إستغرب سفير في دولة إفريقية، طُرح إسمه في البازار الحكومي، ما تم تداوله بتصنيفه من جماعة رئيس تيار سياسي مثير للجدل، لمجرد تعيينه في السلك الديبلوماسي خلال ولاية الوزير الحالي!

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