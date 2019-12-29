التفاؤل بتشكيل حكومة حسان دياب ما زال قائما والمسألة تتطلب اياما وليس اسابيع

A + A -

مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

على مسافة ايام من انتهاء العام يندرج المشهد الحكومي العتيد ضمن المعطيات الاتية:

- التفاؤل بتشكيل حكومة حسان دياب الاولى له والثالثة في عهد الرئيس عون ما زال قائما والمسألة تتطلب اياما وليس اسابيع .

- الحكومة العتيدة تستند الى مناخ داخلي مؤيد , والى مناخ خارجي متساهل وغير معارض .

- الرئيس المكلف حسان دياب يٌصّر ويتمسك بحكومة لا تضم وجوها سبق توزيرها لا في حكومة تصريف الاعمال الحالية ولا في اي حكومة سابقة .

- الرئيس المكلّف ما زال يجري اتصالات مع وجوه وشخصيات من الطائفة السنية لتوزيرها لا تشكل حساسية لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ولا تدور في فلكه في الوقت عينه لكنه يمتلك من الخيارات ما يقيه مطب الفراغ ويملك في جعبته احتياط اسماء .

- النقاشات والاتصالات مستمرة في موضوع توزير اسماء مسيحية وشيعية ودرزية مستقلة من اصحاب الاختصاص بعيدا عن سياسة الاقتصاص .

- الحكومة العتيدة من 18 وزيرا للمراة حضور نوعي فيها وكوتا منصفة ومحترمة .

- للحكومة هدف اساسي هو وقف دورة التراجع الاقتصادي ومنع الانهيار المالي واتخاذ كل الاجراءات التي تعيد بناء جسور الثقة بين اللبناني ودولته ونظامه المصرفي وبين لبنان والمجتمع الدولي .

- حكومة سيكون بيانها الوزاري مكثفا مقتضبا مختصرا خاليا من المضمون السياسي حافلا بالواقعية لمواجهة الامر الواقع.

- الحكومة العتيدة انتقالية لزمن محدد وبرنامج محدد ولأجل محدد . ليست للتحضير لانتخابات ولا لتصفية حسابات او قلب معادلات . حكومة قريبة من الحراك الشعبي بعيدة من العراك السياسي .