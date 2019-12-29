وفد من حزب الله زار كنيسة مار جرجس في جدرا مهنئا بالأعياد

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زار وفد من "حزب الله"، بعد ظهر اليوم، قاعة كنيسة مار جرجس في بلدة جدرا، مقدما لرئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي، التهاني بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في حضور كاهن الرعية الأب جان الخوري، مختار البلدة شارل القزي، أعضاء المجلس البلدي، أعضاء لجنة الوقف، وعدد من فاعليات بلدة جدرا.



ضم الوفد إمام بلدة جدرا و وادي الزينة الشيخ محمد بشكر، الشيخ يونس بركات، مسؤول شعبة جدرا في الحزب عبدالله محمد وأعضاء الشعبة لتقديم.



ونقل الشيخ بشكر تهاني وتبريكات قيادة الحزب، مؤكدا "أهمية التواصل بين كل الأديان والطوائف لدرء الأخطار"، ومشددا على "عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع بين مختلف مكونات الشعب اللبناني".



بدوره شكر الأب القزي وفد "حزب الله" على "هذه الزيارة التي جاءت للتهنئة في هذا العيد المبارك"، مؤكدا أيضا "أهمية العيش الواحد، والحفاظ على اللحمة الاجتماعية التي هي فوق كل الاعتبارات السياسية والدينية". وتمنى على "رجال الدين والسياسة في لبنان، أن يعدلوا في خطابهم ليكون عقلانيا وجامعا لكل اللبنانيين"، سائلا الله "أن يكون العام المقبل عاما للتفاهم السياسي وبناء اقتصاد الوطن، وأن يحمل العيد للبنانيين جميعا السلام والمحبة والطمأنينة وراحة البال".