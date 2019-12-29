living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من حزب الله زار كنيسة مار جرجس في جدرا مهنئا بالأعياد

29
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 زار وفد من "حزب الله"، بعد ظهر اليوم، قاعة كنيسة مار جرجس في بلدة جدرا، مقدما لرئيس بلدية جدرا الأب جوزيف القزي، التهاني بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في حضور كاهن الرعية الأب جان الخوري، مختار البلدة شارل القزي، أعضاء المجلس البلدي، أعضاء لجنة الوقف، وعدد من فاعليات بلدة جدرا.

ضم الوفد إمام بلدة جدرا و وادي الزينة الشيخ محمد بشكر، الشيخ يونس بركات، مسؤول شعبة جدرا في الحزب عبدالله محمد وأعضاء الشعبة لتقديم.

ونقل الشيخ بشكر تهاني وتبريكات قيادة الحزب، مؤكدا "أهمية التواصل بين كل الأديان والطوائف لدرء الأخطار"، ومشددا على "عمق العلاقات الاجتماعية التي تجمع بين مختلف مكونات الشعب اللبناني".

بدوره شكر الأب القزي وفد "حزب الله" على "هذه الزيارة التي جاءت للتهنئة في هذا العيد المبارك"، مؤكدا أيضا "أهمية العيش الواحد، والحفاظ على اللحمة الاجتماعية التي هي فوق كل الاعتبارات السياسية والدينية". وتمنى على "رجال الدين والسياسة في لبنان، أن يعدلوا في خطابهم ليكون عقلانيا وجامعا لكل اللبنانيين"، سائلا الله "أن يكون العام المقبل عاما للتفاهم السياسي وبناء اقتصاد الوطن، وأن يحمل العيد للبنانيين جميعا السلام والمحبة والطمأنينة وراحة البال".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout