حمدان: الإسراع في تأليف حكومة إختصاص وطني لا حكومة وفاق النفاق الوطني‎

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كتب العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

"الإسراع في تأليف حكومة إختصاص وطني لا حكومة وفاق النفاق الوطني، حكومة ثورة وطنية ترتكز على وزراء يتمتّعون بالكفاءة والقدرة على المبادرة، والإبداع في إدارة شؤون اللبنانيين الذين أصبحوا على جهوزية تامة لكسر القيود الطائفية والمذهبية، والخروج إلى المواطنية الحقيقية شاهرين سيفهم العابر للطوائف والمذاهب والأطر الحزبية ليستردوا حقوقهم ومالهم العام المنهوب من قبل حاكمية فيدرالية المذاهب ، التي تختبئ خلف طوائفها في الإدارة الرسمية و يهربون الى شوارع الغرائز المتقابلة وكل في جحرهم يعمهون".

بيكفي كذب والحق مع الناس.