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رغم قساوة الحقيقة... - بقلم الدكتور جورج حرب

29
DECEMBER
2019
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إنها السنوات، ليست سوى أرقام، ومهما تقادمت، يبقى جوهرها هو الأساس، لا تهتمّوا بذلك الرقم الذي تقام له الإحتفالات والموائد، ولا تصدقوا أن اتجاهها آحاديّ، وأنها ذهبت ولن تَعُدْ. سوف تعود وتجترّ نفسها إن لم نتعلم كيف نرفض، كيف ننتفض أم كيف نثور، لا بل سوف تعود إلى الوراء إذا ما لم نتقدم نحن بها.

في عيد رأس السنة تحتسب الناس أرقام السنين، وتنسى أن تحتسب أرقام إنجازاتها وإخفاقاتها، وأرقام سقطاتها وقياماتها، ولا تدرك أن احتساب تلك المراحل يغيب عنها لأنها ليست من صُنعها، أو لأنها سمحت لآخرين العبث منها، كالمستقبل والمصير والقرارات وحتى المشاعر.

أوقفوا اليوم تلك الحسابات، وكُفّوا عن تصديق كذبة الزمن والسنين التي لا تّحصى إلا بأرقامها، واستردّوا لسنيّكم زمام مبادرتها، ولا تحتفلوا بموائد نهاية أو بداية كلّ سنة، بل احتفلوا فقط باسترداد أنفسكم من الغربة التي أرادوكم أن تعيشوا بها، كأن أقنعوكم أن عدد السنين هو نفسه عند البشر، وتلك أكبر خدعة في تاريخ البشريّة، لأن السنة التي ننجز بها الكثير ونسقط بها في الكثير، فنناضل ونشقى ونصبر كي نتخطى الكثير أيضًا، هي ليست كالسنين التي نعيش فيها الرخاء، وليلة ألمٍ عند أمٍّ بدأ مخاض ولادتها، ليست كسهرةٍ مع صديقاتها في مقتبل عمرها، وسهرة مذاكرةٍ من أجل امتحان مهمّ عندنا، ليست كسهرةٍ أمام التلفاز يتخللها برنامج ترفيهيّ، الأوقات ليست ذاتها والسنون بالتالي ليست بعددها، كما أن أمنياتنا للسنة أو السنوات القادمة فأيضًا تتخلها الخدع والتشويش، كأن نتمنى الراحة والسعادة معًا ! إن العلاقة عكسية بينهما، لأن لا سعادة حقيقية إلا بعد إنجاز حقيقي، ولا إنجاز حقيقي إلا بعد تعب، هنا أيضا الأمنيات يلفها الوهم.

إبتعدوا عن الأوهام، وتوقفوا عن تجميع أرقامٍ وأصدقاء مزيفين على هواتفكم أو على حساباتكم في مجموعات التواصل الإجتماعي، ولتكن ابتسامتكم حق الرد الوحيد الذي تستعملونه أمام الخبثاء، وابحثوا عن أناس يحتاجونكم في هذا الكون ولا تقاربوا من تشكلون لديهم إضافة لا يحتاجوها، كونوا كما تريدون وليس كما هم يريدون، في تلك اللحظة تكونوا قد تحرّرتم، ودخلتم إلى السنة الجديدة، غير حاملين أيّ عائق من سنين مرّت، من صداقات وإملاءات وعلاقات وهموم.

إذا أزعجكم أحدهم أبعدوه، وإذا أُهِنتمْ في عملكم أتركوه، وإذا عبث أحدٌ بحياتكم إمنعوه، واصنعوا باستمرار فرصكم الجديدة، وإذا أردتم تغييراً في حياتكم فقوموا به.. هي الحياة، تكره المترددين وتحتقر معتنقي ديانة الأرقام، بالمال والعمر والقياسات والأخطاء والأعداد وحتى العلامات، تلك الأوهام التي رافقتكم في كلّ مراحل الدراسة عندما ربطوا سعادتكم ونجاحكم وحتى تقدير المعلمين والأهل وكل المجتمع بها، ولا يزال يرافقكم ذلك التشويش في حياتكم حتى اليوم: عندما تفتشون في هواتفكم وتجدون أن آخر اتصال مع صديقٍ يحبكم هو منذ أكثر من شهر، إعرفوا أن حياتكم مشوّشة، وعندما تنسون أن تعايدوا أحباءكم في يوم عيدهم، إعلموا أن حياتكم مشوشة، وعندما ينسى الأبناء عيد والديهم وينسى الأهل في أيّ صف وأيّة شعبة أبناءهم وبناتهم إعلموا أن حياتهم مشوّشة، عندما تستحوذ اتصالات العمل على أكثر من 95 % من قائمة اتصالاتكم، إعلموا أن حياتكم مشوّشة.

السنون، تكره لغة الأرقام وتمقت لغة الوهم، هي تعشق لغة الحقيقة وتنسجم مع الواقع، فعندما تدركون أن أجمل العيون هي الشّبِعَة، وأروع الأصوات هي الصادقة، وأفضل المصافحات هي الحارّة، وأصدق العلاقات هي المخلصة، وأصوب القرارات هي تلك التي انبثقت من قناعاتكم، وأرقى حبّ هو مع من حفّزكم ولا يزال يحفّزكم كي تبقوا على طبيعتكم، وأغرب رحلة وأصعبها هي تلك التي حملتكم إلى داخلكم وإلى نفسكم بعد غربة عنها، وعندما تؤمنون أن أغلى هدية تلقيتموها يومًا دموع شخص أحبّكم، وعندما تعترفون أنكم تؤمنون وأنا أؤمن معكم بإله واحد لا إلهين، (الله أم المال) عندها فقط يمكنكم أن تحتسبوا وأنا أحتسب معكم السنين، بموائد واحتفالات وسهرات،
كلّ سنة ونحن وأنتم بخير.

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