بعد الاعتداءات المتكررة..."مستشفى رياق" تناشد المعنيين

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عقد رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق العام محمد حمد العبدالله، مؤتمراً صحافياً في مكتبه، تناول فيه "الاعتداءات المتكررة وآخرها الاعتداء الآثم الذي طاول قسم الاطفال في المستشفى".



وحمّل العبدالله "البعض المسؤولية وهم ممن يستسهلون الإضرار بمصالح الناس وأرزاقهم، ولا يأبهون لرادع قانوني أو ديني أو أخلاقي أو عرف اجتماعي، لطالما تحلّى به أبناء بعلبك الهرمل، الذين ما انفكوا ولمرات ثلاث بإطلاق القذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على مستشفى رياق والمنازل المحيطة به، محاولين إرهاب المرضى والجسم الطبي، بغية ابتزازنا وفرض الخوات".



وطالب الأجهزة الأمنية والقضائية "لإيجاد حل قبل تفاقم الأمور بهدف المحافظة على أمن المنطقة واستقرار مواطنيها ودرء الضرر عن أبنائها"، داعياً "القوة السياسية في المنطقة الحريصة على ناسها ومؤسساتها، إلى التدخل عبر الأطر الناجعة لإنهاء هذه الحال السائدة في المنطقة".