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رسالة الى الرئيس سعد الدين رفيق الحريري (بقلم العميد المتقاعد شارل ابي نادر)

29
DECEMBER
2019
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العميد المتقاعد شارل ابي نادر -


دولة الرئيس سعد الحريري ، مع كامل الاحترام والتقدير ،
شكرا دولة الرئيس لانك لم توقَّع حتى الان ، او لانك تتردد في توقيع مرسوم ترقية ضباط الجيش من رتبة عقيد الى رتبة عميد للعام الحالي ، والسبب كما إرتأيتم ، هو عدم وجود توازن طائفي في الترقيات ، حيث عدد المقترحين للترقية من العقداء المسيحيين يفوق عدد المقترحين من المسلمين .
في الحقيقة ، الشكر لدولتكم هو ليس لعدم توقيعكم المرسوم ، فهذا الامتناع يشكل مخالفة قانونية ودستورية وادارية ، بسبب عدم اعطاء الضباط حقوقهم المفترضة ، والذين استحقوها بجدارة وبشكل كامل ، استنادا للتعليمات والقوانين النافذة ، والتي لا تلحظ بتاتا ضرورة وجود توازن طائفي في عدد المقترحين للترقية ، بل الشكر هنا لدولتكم لانكم اثبتم وبما لا يقبل الجدل ، انكم بعيدون كل البعد عن ان تكونوا رئيسا لحكومة اختصاصيين كما طالبتم ، قادرة على احقاق الحق و إدارة شؤون البلاد ، في اصعب أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية تمر بها منذ الاستقلال حتى يومنا هذا .
دولة الرئيس ، لقد برهنتم في قراركم هذا بالامتناع عن توقيع المرسوم المذكور ، ان ما يسيّر منهجيتكم في الحكم وفي ادارة السلطة هو الشخصانية الفردية ، والبعيدة كل البعد عن المنهجية الموضوعية والمجردة والعادلة ، فكيف تسمحون لمزاجية شخصية ، يختلط فيها الشعور بالندم على قرار عدم التقاط اكثر من فرصة اعطيت لكم للتكليف بتشكيل الحكومة والعودة الى السلطة ، مع الشعور بضرورة خلق نقطة ضغط يمكن استغلالها للفوز بتواصل معين يؤدي الى تنازل او تسوية في الموضوع الحكومي ، ان تتحكم وتؤثر بمصير ومستقبل وحقوق عدد كبير من الضباط الذين ، خطيئتهم فقط انهم يخدمون في ظل حكومة فاشلة ، رئيسها غير معني بتأمين حقوقهم المستحقة كما يفترض القانون والعرف والدستور .
ما هي خطيئة المؤسسة العسكرية التي لم تبخل يوما بالتضحية وبالعمل الدؤوب والمضني والخطر في سبيل صيانة امن البلاد وتسييره في اصعب الظروف نحو برّ الامان ، لكي تُستهدَف معنويا واداريا بهذا الشكل غير العادل ، والاقرب الى الاغتيال الاداري والقانوني ، حيث يؤسس تاخير الترقية لعدم توازن في هيكليتها الادارية والتنظيمية ، بالاضافة طبعا لقتل الحافز او الدافع المعنوي عند ضباطها ، المصابين بقراركم عدم توقيع مرسوم الترقية ، او الضباط الاخرين المرؤوسين ، والذين سوف تتأخر ترقيتهم حكما على خلفية عدم توقيع المرسوم الحالي ؟

هل المؤسسة العسكرية وضباطها المستحقين الترقية مسؤولين عن التوتر السياسي والمماحكات المذهبية والطائفية بين اركان السلطة ؟ في الوقت الذي لم يَظهَروا في اي مهمة كلفوا بها الاّ انهم يعملون لمصلحة كل الوطن والدولة وحماية السلم الاهلي، بمعزل عن اي توجه تابع لفريق او لطرف ، سياسي او مذهبي او طائفي ؟
الم يخبركم احد من مستشاريكم ، والعارفين طبعا بتفاصيل ووقائع الترقيات وتطويع الضباط في الجيش ، ان الدورة ( 94 ) والمستهدفة اليوم بعدم توقيع مرسوم ترقيتها بسبب زيادة عدد الضباط المسيحيين فيها على المسلمين ، قد تم تحقيق التوازن في العدد معها ، عند تطويع ضباط الدورات التي تطوعت لاحقا ، اي دورتي ضباط 1995 و1996 ، والتي يزيد فيها عدد الضباط المسلمين على الضباط المسيحيين بنفس النسبة تقريبا ؟
الم يخبركم احد من مستشاريكم أن تاخير ترقية دورة بكاملها يضرب الهيكلية التنظيمية وتراتبية الضباط بشكل شبه كامل في الجيش ، وبالتالي يشكل ذلك عيبا بنيويا في تنظيم المؤسسة العسكرية ، مما سيؤثر حكما على مسار عملها وامكانية تنفيذ مهماتها بشكل طبيعي وفعال ؟
دولة الرئيس ، لماذا تسمحون للشخصانية غير الموضوعية ان تتحكم في قراراكم ، المُفوَض لموقعكم كرئيس حكومة ( تصريف اعمال او فعلية ) استنادا للدستور والقانون ، بعرقلة مسار عمل المؤسسات وبالتالي بالتسبب للدولة بفوضى ادارية وقانونية ، وبهدر واضاعة حقوق مجموعة من الضباط ، لم يرتكبوا اي خطأ او خطيئة ؟؟
اليس اولى بكم دولة الرئيس اليوم وفي هذا الظرف الحساس من تاريخ لبنان ، ان تتصرفوا بمسؤولية تليق بموقعكم الرسمي والسياسي والوطني ، والذي لا يجادل احد بحيثيته الثابتة في النسيج اللبناني ، وتعملوا حسب ما يقتضي القانون والدستور والعدل والمنطق ، على توقيع مرسوم ترقية الضباط ، تماما كما رفعته قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني والمعنيتين الرئيستين بتحضير ورفع ترقيات الضباط والمحافظة على حقوقهم ؟؟؟

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