عناوين الصحف ليوم الأحد 29 كانون الأول 2019

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الأنباء: التباين مستمر حول الحجم واللون والأسماء.. وجعجع يرد على عون: ما حصل في سنوات العهد 7 أضعاف ما كان

لا حكومة قبل رأس السنة.. والحريري وقّع مراسيم ترقية الضباط دون العمداء

الشرق الأوسط: دياب يكثف اتصالاته... وتأليف الحكومة مستبعد قبل نهاية السنة

«حزب الله» و«أمل» يؤكدان تسهيل مهمته و«القوات» تجدد رفض المشاركة



النهار: الحكومة المؤجلة: لا اتفاق بعد على الأسماء



الديار: الرئيس المكلف يطلب دعم جعجع الذي لم يتجاوب

الخلاف يزداد بين التيار الوطني وتيار المستقبل ويبقى سلمياً

نهاية هذا الأسبوع مبدأياً تأليف الحكومة ولماذا يطعن جعجع الحريري