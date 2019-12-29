عناوين الصحف ليوم الأحد 29 كانون الأول 2019

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الأنباء: التباين مستمر حول الحجم واللون والأسماء.. وجعجع يرد على عون: ما حصل في سنوات العهد 7 أضعاف ما كان
لا حكومة قبل رأس السنة.. والحريري وقّع مراسيم ترقية الضباط دون العمداء
الشرق الأوسط: دياب يكثف اتصالاته... وتأليف الحكومة مستبعد قبل نهاية السنة
«حزب الله» و«أمل» يؤكدان تسهيل مهمته و«القوات» تجدد رفض المشاركة
النهار: الحكومة المؤجلة: لا اتفاق بعد على الأسماء
الديار: الرئيس المكلف يطلب دعم جعجع الذي لم يتجاوب
الخلاف يزداد بين التيار الوطني وتيار المستقبل ويبقى سلمياً
نهاية هذا الأسبوع مبدأياً تأليف الحكومة ولماذا يطعن جعجع الحريري