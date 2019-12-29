موسكو: نشر قوات دمشق شرق الفرات هو أهم إنجاز عسكري في 2019

A + A -

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن «الإنجاز» الأهم لقواتها العاملة في سوريا خلال العام 2019 «تمثل في مساعدة الجيش السوري على بسط سيطرته على مناطق في شرق الفرات شمال البلاد».

وقال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا، الفريق ألكسندر تشايكو، خلال اجتماع عقد الجمعة في وزارة الدفاع: «تمثل الحدث المحوري عام 2019 بمساعدة الحكومة السورية على بسط السيطرة على أراض واقعة في شرق الفرات، بما في ذلك محاصرة منطقة تنفيذ عملية نبع السلام التركية العسكرية مع تسيير دوريات روسية تركية مشتركة... إضافة إلى تنفيذ مهمات خاصة بالدوريات الجوية وبرية». ولفت تشايكو إلى أن هذا الأمر سمح للقوات الحكومية السورية بتوسيع مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «انتشر الجيش السوري في مساحات واسعة من محافظتي الرقة والحسكة شمال وشمال شرقي البلاد في إطار تحركات عسكرية اتخذها لمواجهة الهجوم التركي»، بحسب «روسيا اليوم».