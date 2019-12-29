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قاطيشا: "وزير البلاط" ومن خلفه يريدون من دياب ان يكون مبايعا لهم

29
DECEMBER
2019
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زينة طبّارة-

رأى عضو كتلة القوات اللبنانية العميد الركن المتقاعد النائب وهبي قاطيشا، أن أي حكومة من خارج مطالب الثورة، ستضع الرئيس المكلف حسان دياب ليس فقط في مواجهة مع الشارع، إنما ايضا في عزلة دولية تقطع الطريق على آخر أمل بالحصول على أموال سيدر والمساعدات الدولية، معتبرا بالتالي ان الحكمة تفرض على دياب السير بخيارات الثورة لأن البديل عنها هو السقوط الحتمي لحكومته والغرق الكامل نقديا واقتصاديا.

 

ولفت قاطيشا في حديث لـ «الأنباء» الى ان المشكلة قد لا تكون لدى الرئيس دياب بقدر ما هي لدى وزير البلاط الذي لا ينفك يبحث عن السلطة ولو بصورة مقنعة، في وقت أكثر ما تحتاجه البلاد هو الخروج من لعبة المحاصصة وتسهيل ولادة حكومة إنقاذ حقيقية محايدة من ذوي الكفاءات والخبرات العملية والعلمية، مؤكدا بالتالي ان أمام الرئيس دياب خياران لا ثالث لهما، إما معاداة الشعب المنتفض في الساحات ومن ثم سقوطه الحتمي في الشارع، وإما الانتفاض على مشيئة الذين اختاروه في ليل ليكون قناعهم في تأليف الحكومة.

 

وعليه أكد قاطيشا ان القوات اللبنانية، لن تمنح الثقة لأي حكومة لا تترجم الحياد الكامل عن المنظومة السياسية حتى وإن كانت هناك شبهة صغيرة حول وزير واحد فيها، مشيرا الى ان مسار تشكيل الحكومة لا يبشر بالخير حتى الساعة، خصوصا ان في الساحة السياسية من يعتبر نفسه قيما على مهمة الرئيس دياب في تأليف الحكومة، ويحيك الكمائن للحراك الشعبي لتمرير حكومة أقنعة ترضي من جهة طمعه بالسلطة، وتؤمن الغطاء للأجندة الإيرانية من جهة ثانية.

 

هذا وأضاف ان وزير البلاط ومن خلفه حلفاؤه في قوى 8 آذار، يريدون من دياب ان يكون مبايعا لهم خصوصا بعد ان أتوا به من خارج الميثاقية والإجماع السني وعلى دياب بالتالي ان يختار بين مواجهتين.

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