بزي: تمسكنا بالحريري .. ونقدم كل التسهيلات لدياب

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أكد النائب في كتلة «التحرير والتنمية» وعضو المكتب السياسي في حركة «أمل» علي بزي، أن الحركة تقدم كل التسهيلات لتشكيل حكومة إنقاذية.



وقال خلال لقاء سياسي في بلدة راميا قضاء بنت جبيل، قال بزي: «تمسكنا برئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لأننا أدركنا أهمية تحمل الجميع المسؤولية لإنقاذ لبنان، بعدما واجهنا أزمة من أخطر الأزمات التي شهدها بلدنا تجلت بكل إبعادها السياسية والاقتصادية والمالية، وبعد تكليف الرئيس حسان دياب قدمنا ولا نزال كل التسهيلات لتشكيل حكومة إنقاذية، وكان كلام رئيس البرلمان نبيه بري، واضحاً في نصيحته للرئيس المكلف بضرورة الانفتاح على الجميع، بمن فيهم أولئك الذين لم يسمّوه خلال الاستشارات، لأن حجم التحدي يستوجب تكاتف الجميع».



وأضاف: «نتمنى تشكيل حكومة تكون على قدر رهان اللبنانيين وتطلعاتهم والصرخة المحقة للحراك، وتكتسب أيضاً ثقة المجتمع الدولي فتكون عيدية اللبنانيين في العام الجديد وتضع لبنان على طريق الخلاص».