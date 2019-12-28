living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الصحة حول انفلونزا الـ H1N1: المؤشرات الوبائية مازالت ضمن المتوقع وطنيا

28
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت وزارة الصحة العامة بيانا توضيحيا حول "ما يشاع عن انتشار حالات الانفلونزا في لبنان وبعض البلدان العربية"، أكدت فيه الآتي:
 
- إن موسم الانفلونزا يبدأ عادة في لبنان والعالم مع انخفاض درجات الحرارة وبداية موسم الشتاء.
 
- إن انفلونزا H1N1 أصبحت جزءا من الانفلونزا الموسمية منذ العام 2010.
 
- في لبنان، بدأ موسم الانفلونزا منذ شهر كانون الاول 2019. وسجلت الأنماط الأكثر شيوعا حتى تاريخه النمط B يليه النمط A(H1N1) ومازالت المؤشرات الوبائية ضمن المتوقع وطنيا. وتتم متابعة مؤشرات الانفلونزا من قبل وزارة الصحة العامة اسبوعيا".
 
ولفتت الوزارة إلى أن الانفلونزا الموسمية تنتج "عن فيروسات متوقع ظهورها، وتشمل عوارضها الحمى والعوارض التنفسية الحادة مثل السعال والنزلة الأنفية وآلام الحنجرة. وقد تظهر بعض المضاعفات التي نادرا ما تؤدي إلى الوفاة بين الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة".
 
وشددت على "أهمية الوقاية من الانفلونزا عبر التقيد بما يلي:
 
- أخذ لقاح الانفلونزا الموسمي للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وهم صغار وكبارالسن، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، النساء الحوامل والعاملين في القطاع الصحي.
 
- غسل اليدين المتكرر.
 
- اعتماد آداب السعال والعطس.
 
- عدم مخالطة أشخاص مصابين بالعدوى لا سيما من قبل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة".
 
وختمت مناشدة "وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات، وعدم إشاعة الذعر والهلع بين المواطنين".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout