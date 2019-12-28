بهذه الكلمات استذكر ايلي أسود الشهيد ميلاد النداف

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نشر القيادي السابق في القوات اللبنانية، ايلي أسود كلمات استذكر فيها الشهيد ميلاد النداف وقال عبر صفحته على الفيسبوك: "في مثل هذا اليوم من عام ٢٠٠٠ أسر الضابط ميلاد النداف على يد مجموعة التكفير والهجرة في الضنية ..

وُضع في غرفة مع مرافق له ، وطُلب منه أن يترك المسيح

وإلا فإنهم ، كل ساعة، سيقطعون طرفاً من أطراف جسده ..

يُفتح الباب ويكرّر السّؤال ، وميلاد ، كما ملايين الشهداء الابرار منذ أولهم إسطفانوس ، حتى آخر شهيد ، لا يتراجع ..

والاشرار يتفنّنون بتعذيبه وتقطيع أطرافه ، ومرافقه يتوسله أن يشهد كما يطلبون ، وهو مصر على موقفه الرافض ، حتى أتت الساعة وانضم الى جمهور الشهداء ..

بعد عشر سنوات نطق مرافقه ، الذي نجى لأنه ليس من دين ميلاد ، بما شاهد من بربرية ، ومن بطولة وشجاعة لا توصف لمن يعيش حسب إيمانه ..

هؤلاء البرابرة هم من شملهم قانون العفو ، ليعودوا ويشنعوا بالجيش في طرابلس والشمال عام ٢٠٠٧".