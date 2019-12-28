البطريرك العبسي يتصل بالرئيسين عون ودياب مهنئاً

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اتصل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا بالاعياد . وتمنى له النجاح في تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالبلد ووضع حد للحالة الصعبة التي يمر بها لبنان وتحقيق طموح أبنائه ببناء وطن عادل يكون حاضنا للجميع. ، كما عبر غبطته عن وضع طاقات الطائفة في خدمة لبنان .

كذلك اجرى العبسي اتصالا بالرئيس المكلف الدكتور حسان دياب مهنئا بالسنة الجديدة . وتمنى له التوفيق في مهامه والنجاح في اخراج لبنان من الدوامة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها والعبور به الى مفهوم الدولة الحديثة التي يطالب بها الشعب.