النائب إدي معلوف يكشف ما جرى مع الحريري!

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غرد النائب إدي معلوف قائلاً :" منذ أيام والتيار الوطني الحر يتعرض لحملة تجني وافتراء، من الآخر، نحن لم نرفض عودة الحريري الى رأسة الحكومة وهذه هي الوقائع : ١ قبلنا ترؤسه حكومة تكنوسياسية مع اهداف وبرنامج تُقنعنا، فرفض ٢ قبلنا حكومة تكنوقراط على ان يسمي رئيسها، وافق بالعلن، احرق ثلاثة اسماء، واعاد طرح نفسه

٣ لتسهيل التكليف قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة، واعلناها صراحةً ٤ حاول الحريري مجدداً تأمين اكثرية نيابية لنفسه، فخذلته القوات، فأصدر بيانه واعتذر ! ٥ اعتذاره قبل ساعات من الاستشارات النيابية ضيّق الخيارات، فسرنا بمرشح مستقل، فينا نعرف وين اخطأنا" #ضربني_وبكى_سبقني_واشتكى