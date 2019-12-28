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إليكم حال الطقس في اليومين المقبلين!

28
DECEMBER
2019
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد غائما مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحا وثلوج على ارتفاع 1200 متر بخاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجا ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يستمر تأثير العاصفة (LOULOU) على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا ويعود ليتأثر بمنخفض جوي اعتبارا من بعد ظهر يوم الاثنين.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق. نحذر من السيول وانجراف التربة. الأحد: غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار محلية صباحا وثلوج على ارتفاع 1200 متر خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجا ويتحول الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة. الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال 65 كم/س بخاصة في الجنوب، تتساقط أمطار متقطعة اعتبارا من بعد الظهر واحتمال حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون في المناطق الداخلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 19 درجة. فوق الجبال من 2 الى 8 درجات. في الداخل من 4 الى 8 درجات.


- كمية المتساقطات


المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم


بيروت 10,4ملم 321,6 ملم 449,6ملم 315ملم


زحلة 10,7ملم 487,2 ملم 372,5ملم 316ملم


طرابلس 14ملم 284,1 ملم 245,9ملم 201ملم


- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و40كلم/س. وقد تصل الى 50 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إلى سيء بسبب الضباب وغزارة الأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1017 HPA أي ما يعادل:763ملم زئبق.

 


ساعة شروق الشمس: 42:06 ساعة غروب الشمس: 37:16

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