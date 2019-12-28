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بعد تساقط الثلوج... هذا هو وضع الطرقات في عكار

28
DECEMBER
2019
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 افاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع اعالي عكار خالد ديب ان طريق فنيدق القموعة باتت سالكة مع تكون الجليد ليلا وساعات الصباح الاولى، منبها السائقين الى ضرورة توخي الحذر.

اما طريق وطى مشمش -مرجحين- الهرمل، فهي مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وكذلك طريق القموعة-الشنبوق القبيات، حيث تحاول جرافة وزارة الاشغال العامة العمل على اعادة فتحها رغم صعوبة الامر، مستفيدة من انحسار العاصفة بعض الشيء.

اشارة الى ان قمم عكار التي يبلغ ارتفاعها 1500 متر وما فوق، قد غطتها الثلوج التي بلغت سماكتها في بعض الاماكن حدود ال70 سنتيمترا..

واسهم انحسار العاصفة بانخفاض منسوب مياه النهر الكبير الذي كانت مياهه قد لامست بالامس طريق عام حكر الضاهري -السماقية..وعمل المزارعون اليوم على تفقد ممتلكاتهم التي تسببت العاصفة ببعض الاضرار فيها لا سيما البيوت الزراعية المحمية، وكذلك بساتين الحمضيات التي تساقطت بعض ثمارها واتلفت بسبب الرياح العاتية..

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