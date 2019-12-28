عناوين الصحف ليوم السبت 28 كانون الأول 2019

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الأخبار: «ويكيليكس»: «كيميائي» دوما ملفّق!

هل تأخير التأليف مقصود لعودة الحريري؟ حكومة دياب إلى العام الجديد





اللواء: باسيل على خط إختيار الوزراء السُنّة.. وإصرار عون ورفض برّي يؤجِّلان المراسيم!

مخاوف إقتصادية دولية من زعزعة إستقرار المنطقة.. وطربيه يطمئن: لا خوف على الودائع



نداء الوطن: "لا مساعدات عربية" لحكومة دياب

السلطة تستعجل التشكيل... "حاصر حصارك"



الجمهورية: الحكومة في سباق مع الوقت



النهار: سباق مع الوقت لاستيلاد الحكومة قبل 2020



الديار: تشخيص الأزمة أنها تقنية خطأ كبير في معالجة أزمة لبنان

المشكلة الحقيقية هي الفساد والسرقة واستغلال نفوذ ونهب أموال الخزينة والشعب

الرئيس عون يسرع بتأليف الحكومة لكن أين خبرة الرئيس المكلف من خبرة عون ؟



the daily star: France ramps up pressure for ‘effective’ govt

l'orient le jour: Pas de gouvernement avant le début de l’année prochaine