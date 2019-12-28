أسرار الصحف ليوم السبت 28 كانون الأول 2019

A + A -

اللواء: أسرار

همس

توارى ممثّلو دول معنية عن المشهد، ما إن تناهى إلى اسماعهم دور دولة كبرى في التأثير ايجاباً على التحوّل الحكومي.



غمز

يتخوف معنيون بالوضع المالي، من تطورات دراماتيكية في العام المقبل، ما لم يجر الضبط تلقائياً، أو بالقوتين النقدية والقضائية؟



لغز

بدأت المصارف، من دون اشعار المودعين، باتخاذ إجراءات من جانب واحد تؤثر على وضعية اموالهم لديها؟!

الجمهورية: أسرار



تيار بارز بدأ إعادة خلط أوراق...

بدأ تيار بارز إعادة خلط أوراق سياسية بعد نصائح أصدقاء دعوه لرسم خريطة مستقبلية وإعادة تموضع سريعة.

"سيستقيل اذا لم يتمكن من تنفيذ مهمته"!

نقلت مصادر نيابية عن شخصية أسند إليها دور بارز أنه سيستقيل اذا لم يتمكن من تنفيذ مهمته كما يريد.

تدخّل شخصية في تفاصيل مسألة حساسة

أبدى مرجع بارز عدم ارتياحه لتدخّل شخصية سياسية مثيرة للجدل في تفاصيل مسألة حساسة ليست من إختصاصه.